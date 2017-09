Delincuentes dejan sin servicio de internet al diario Qué Pasa

El trabajo periodístico de Qué Pasa se ve afectado por la falta de servicio de internet. Así mismo, el comercio en las adyacencias se ve afectado. Es la segunda ocasión que sucede este hecho delictivo en el sector este mes

Foto: Herwin Godoy

Maracaibo – En horas de la madrugada de este martes se robaron el cableado de servicio CANTV, afectando a los comerciantes del Mercado Municipal Santa Rosalía, sector El Transito y al diario Qué Pasa.

Comerciantes del mercado presumen que el robo fue efectuado por la madrugada. Vale destacar que este 16 de septiembre también fueron robados los cables. El internet fue reestablecido en horas de la tarde de ese día. CANTV atendió al llamado y logró solventar el problema.

Asimismo, los comerciantes se ven afectados desde el punto de vista económico. Para generar ganancias sólo tienen el punto de venta, tomando en cuenta que hay poco flujo de efectivo. Algunos de ellos tienen servicio de internet inalámbrico, otros no y sienten preocupación por la situación en la que se encuentran. De no llegar el servicio pronto, perderán gran parte de sus ganancias.

Entre tanto, mientras no haya servicio de internet en la zona, este rotativo no podrá realizar sus actividades periodísticas como es debido. Especialmente en su portal web, donde no se actualiza desde el lunes.