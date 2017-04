Delcy Rodríguez llama a movilizarse y dice que la oposición pretende «golpe de Estado»

En acto conmemorativo la Canciller ofreció un discurso sobre que significa el 19 de abril, además denunció que «el planeta entero está amenazado por un sistema extremista que procuran los poderes bélicos»



Foto: Referencial

Caracas – La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, manifestó que «El pueblo de Venezuela, siempre ha estado de pie para defender la patria, pero además estamos de pie en las calles defendiendo nuestra dignidad, frente a esos poderes imperiales que pretenden imponer un modelo al que no volveremos jamás»

A demás, instó, «vamos todos a la calle a la defensa de Venezuela»

También hizo un llamado al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, a no preocuparse por las armas que fueron entregadas a la milicia, «de las milicias nació la espada que le dio la libertad no solo a Venezuela, si no a Colombia, no tiene por qué preocuparse presidente Santos» manifestó.

Por otra parte dijo que este miércoles 19 de abril la oposición venezolana pretende una intervención en el país por medio de un «golpe de Estado».

«Vamos a propinarle una contundente derrota a quienes pretenden intervenir a Venezuela. Es el papel vergonzoso y apátrida que juega la oposición venezolana, que es antidemocrática y promueve la intervención de nuestro país», dijo desde Capilla Santa Rosa durante un acto conmemorativo del 19 de abril.