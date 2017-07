D’ Amelio: «El CNE tiene el compromiso de garantizar el ejercicio al voto»

La representante del Poder Electoral, Tania D’Amelio, precisó que si algún elector no puede ejercer su derecho al voto en su centro electoral, se realizará una excepción y podrá hacerlo en otro que esté cercano

Foto: Referencial.

Caracas – La rectora del Consejo Nacional electoral, Tania D’ Amelio, aseguró que el Poder Electoral junto al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, va a garantizar los comicios para la Asamblea Nacional constituyente, el próximo 30 de Julio.

«El CNE tiene el compromiso con el pueblo venezolano de garantizar el ejercicio al voto», expreso en una entrevista televisiva Tania D’ Amelio.

De igual manera, la rectora dijo que «toda aquella persona que interrumpa el paso, que no permitan el ejercicio al voto, se tomarán las decisiones contempladas en las normativas venezolanas».

Ante la controversia sobre la tinta indeleble que no será utilizada en este proceso electoral, debido a que la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela se negó a proveerla por considerar que el proceso es inconstitucional, D’Amelio aseguró que «la tinta no va a interrumpir el proceso electoral de la Constituyente», pues a su juicio esta no garantiza la transparencia del proceso pues este es automatizado por el Sistema de Autentificación.