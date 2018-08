Cuatro muertos y 11 heridos en un tiroteo durante un campeonato de videojuegos en Florida (+ video)

La Policía de la ciudad estadounidense de Jacksonville ha confirmado que se han registrado varios muertos por un tiroteo. Entre las víctimas mortales, estaría el sospechoso. Las autoridades ya han confirmado que no hay más sospechosos. La emisora local WJXT informó de que murieron al menos cuatro personas.

El tiroteo estalló alrededor de las 14:00 (hora local) en el complejo de festivales Jacksonville Landing, donde se celebraba el torneo Madden NFL 19.

El tiroteo ocurrió durante un evento de calificación para el Torneo Madden 2019 en el GLHF Game Bar, de acuerdo con un tuit de CompLexity Gaming un equipo que participa en el evento. Uno de los participantes Young Drini, resultó con un roce en la mano y ya está seguro y lejos del lugar, dijo Complexity.

tiroteoLa Policía pidió a través de las redes sociales a la gente que permanezca oculta y “tranquila” hasta que un agente les encuentre y les rogó que no salieran corriendo. Las autoridades pidieron además con vehemencia a las personas que se mantengan a “varias manzanas” del lugar de los hechos ante el peligro que se vive en el lugar.

El lugar de los hechos, el Jacksonville Landing, es un popular centro comercial con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas. Cada año es visitado por miles de vecinos y turistas.

En uno de estos locales, el GLHF Game Bar, se estaba celebrando un torneo regional de videojuegos, y medios locales indican que, en una retransmisión en video a través de la cuenta de la red social Twitch de este bar, se escuchan cómo comienzan los disparos.

Durante un supuesto video de la transmisión en vivo del evento se escuchan aparentes disparos al momento del tiroteo. Material sensible a continuación

madden tournament getting shot up on twitch pic.twitter.com/3Jk8QmZkiy

— ANAKRON (@Anakron199X) August 26, 2018