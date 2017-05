Concentración opositora se movilizará hasta el Tribunal Supremo de Justicia

El gobernado de Miranda acoto que «Estamos llamando a un frente para defender la Constitución, un frente mucho más grande que un partido»



Foto: Agencia

Caracas – Desde tempranas horas de la mañana de este miércoles, simpatizantes a la oposición comenzaron a concentrarse en varios puntos establecidos por la Mesa Unida Democrática (MUD), para la denominada «La marcha de los escudos».

La oposición tiene previsto comenzar la marcha hasta la el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde los diferentes puntos de concentración en la ciudad capital, entre ellos, Puente El Guanábano en la Avenida Baralt, en la Avenida Vollmer de San Bernardino y en Los Cedros; de igual manera para los municipios del Estado Miranda, la marcha saldrá desde el Distribuidor Santa Fe, Parque Cristal, Unicentro El Marqués y Altamira.

Por su parte Henrique Capriles, indicó que las movilizaciones se repetirán en todo el país hasta llegar a las sedes del Poder Judicial.

Expresó que «Lo que ellos están convocando no es un proceso constituyente, no es una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos están convocando un fraude, están convocando algo que no está en el texto de la Constitución».