Conatel: La Ley debe ser aplicada en los nuevos modos de comunicación

Caracas- El director general de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Andrés Eloy Méndez, destacó la necesidad del buen uso de las redes sociales, ya que a su juicio, en la actualidad «el hecho comunicacional, está digitalizado».

«Ya que desde los más pequeños hasta los más adultos, tienen el libre acceso a internet y a las herramientas de comunicación y sobre todo a aquellas que pueden generar contenidos», indicó.

En este sentido, Méndez recordó que los nuevos medios de comunicación (internet y redes sociales) no requieren la creación de una Ley para que las regulen, puesto que dicho reglamento ya existe.

«La comunicación está regulada. No importa por cual medio se realice. Es lo mismo que lo diga de boca, a que lo diga a través de cualquier tecnología. Es un hecho comunicacional», dijo.

«No puede existir el anonimato, no puede instigarse a la guerra, no puede instigarse a la discriminación, no puede haber pornografía y eso rige para todas las comunicaciones. Es un reto para nosotros como sociedad. No solo para Conatel, porque la Institución no es el sujeto de derecho. El sujeto es el comité de usuario y nosotros ejecutamos» añadió Méndez.

Adicionalmente, el director de Conatel, recordó que en Venezuela, poseemos distintas leyes que regulan la materia comunicacional (Ley Orgánica de Telecomunicaciones, Ley de Delitos Informáticos, Ley de Infogobiernos, Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos) y que las mismas deben ser aplicadas en los «nuevos modos, maneras y tecnologías de la comunicación para cuidar la integridad, la moral, la dignidad y los valores de un país o de una familia».