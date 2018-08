¿Qué busca el Censo Nacional de Transporte?

El Censo Nacional de Transporte iniciará este viernes 3 de agosto hasta el domingo 5 en todas las Plazas Bolívar del territorio nacional

Foto: Agencias

Caracas– El Censo Nacional de Transporte que se realizará entre el 3 y 5 de agosto busca detener el contrabando de combustible y garantizar repuestos al parque automotor privado y público, manifestó el presidente de la República, Nicolás Maduro.

En una reunión de trabajo que sostuvo este martes con los gobernadores, el jefe de Estado pidió que estas jornadas se lleven a cabo en todas las regiones del país para determinar cuántos vehículos particulares, motos, transporte de carga, mototaxis, camionetas y autobuses de transporte de pasajeros hay en el país.

En cuanto a los repuestos, señaló que «el gobierno central debe resolver a profundidad» para abastecer a los conductores.

«Hay que resolver el problema de los repuestos, no quiero escuchar más excusas. Que se acabe el lloriqueo que por el bloqueo, por la guerra económica. Tenemos que pasar del lloriqueo a las soluciones para garantizar los insumos y cauchos necesarios», manifestó.

Asimismo, el mandatario nacional dijo que es necesario emprender jornadas permanentes de mantenimiento de las unidades de transporte.

«Hay que combinar una política nacional de mantenimiento y recuperación, con políticas regionales de creatividad y solución», apuntó.

Adicionalmente, indicó que el Censo Nacional de Transporte permitirá combatir el contrabando de gasolina, al determinarse el consumo de combustible.

El Presidente Maduro declaró que aquellos conductores que no se registren no podrán acceder a los beneficios que se otorguen, mediante el Carnet de la Patria. “El que no se registre en el Censo Nacional de Transporte queda por fuera de esta política de protección”, subrayó.

Indicó que quienes no tengan el Carnet de la Patria, podrán registrarse en el sistema patria a través de 0800 Patria 00.

El Censo Nacional de Transporte se realizará a partir del viernes 3 de agosto hasta el domingo 5 en todas las plazas Bolívar del territorio nacional.