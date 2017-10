Caso Cadivi-Cencoex: De 32 empresas verificadas, 26 son fantasmas

Informó también que el «Coco» Sosa fue imputado por el Ministerio Público (MP) y presentado formalmente ante los tribunales por presuntos actos de corrupción

Caracas- El fiscal general de la República, Tarek William Saab, ofreció un balance de la lucha contra la corrupción que lleva a cabo el Ministerio Público (MP), sobre las investigaciones Cadivi-Cencoex, señaló que han sido verificadas 32 empresas de las cuales 26 no se encontraron porque eran empresas fantasmas por no poseer registros fiscales. «El Ministerio Público ha verificado a 32 empresas, de las cuales 26 no se encontraron porque eran empresas fantasma», explicó.

Agregó que por estos casos se han realizado 9 allanamientos, hay 9 privados de libertad, y 22 órdenes de aprehensión por ejecutar.

«El MP solicitó órdenes de aprehensión contra todos los representantes legales de las 32 compañías», sentenció.

Por otra parte, informó que fueron privados de libertad Gabriel Peña Riera y María Sígala, accionistas de la Azucarera Río Turbio C.A, por obtención ilícita de divisas, uso de documento público falso, asociación para delinquir y legitimación de capitales

Saab dijo que esta empresa recibió $ 156 millones entre 2004 y 2017. «Sobrefacturaron para cometer fraude. Por este caso existen otras 8 órdenes aprehensión».

Expropiación

La central azucarera La Pastora fue expropiada como parte de investigación que realiza el MP.

La central azucarera y otras 31 empresas son investigadas por la supuesta corrupción con los antiguos sistemas de divisas Cadivi y Cencoex.

William Saab informó que por el caso La Pastora existen 7 órdenes de aprehensión por sobrefacturar con 230%.

Señaló además que fue privada Belky Josefina Hurtado Reyes, directiva y socia de Importadora Zaidelys C.A, así como fue detenida Sadia Cohen por simular importaciones con su empresa Acción Mercantil.

Imputado

El actor Manuel Sosa Morales, mejor conocido como el «Coco» Sosa, fue imputado por el MP y presentado formalmente ante los tribunales por presuntos actos de corrupción relacionados con la empresa Petropiar.

Saab, explicó que el caso comenzó por la investigación en la adquisición de dos impresoras para el Complejo Mejorador de Petropiar, «con sobreprecio y sobresaturación que finalmente cobró por un monto de 391 mil dólares por las pesquisas que hemos hecho el monto original de estos productos era de 3.500 dólares».

Saab detalló que en la trama Petropiar-Sumnistros Gramal también estaría vinculado Francisco Javier Velásquez, quien ejercía como gerente del mejorador de Petropiar, en Pdvsa.

Señaló además que por este caso se han librado 11 órdenes de aprehensión.

Caso Odebrecht

Saab acusó a tres Fiscales del MP: Pedro Lupera, Luis Sánchez y María Gabriela Lucena de estar involucrados en irregularidades relacionadas a Odebrecht.

Elecciones

El domingo se desplegarán 876 fiscales en 85 lugares de procedimiento destinados a atender cualquier irregularidad en las elecciones regionales, indicó Saab.

El MP también tendrá una sala situacional con más de 200 funcionarios, para monitorear el operativo.

Se activó la línea 0800-fisca-00 (3482200), para que la ciudadanía denuncie cualquier irregularidad respecto al proceso electoral.