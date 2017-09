Capriles cuestiona donaciones del Gobierno a países afectados por los huracanes

Capriles manifestó que dichas donaciones debieron ser invertidas en las problemáticas que atraviesan los venezolanos

Miranda – Henrique Capriles Radonski, gobernador de Miranda, este jueves cuestionó la ayuda humanitaria realizada por el Gobierno venezolano a países afectados por los recientes huracanes en el Atlántico. Capriles criticó principalmente la ayuda enviada por Nicolás Maduro a países como Estados Unidos y Cuba, mientras que el pueblo venezolano padece de necesidades.

«Nuestra Venezuela está en una situación de pobreza, ¿cómo vamos nosotros a ir a regalar un millón dólares a Barbuda o cinco millones de dólares al estado de Texas, Estados Unidos? ¿Cómo él va a donar si estamos en banca rota? Lo hace solo para hacer publicidad y no porque le duele a la gente. Este señor irresponsablemente y burlándose de los venezolanos aparece en Cuba para entregar un donativo, del cual no sabemos cuánto es el monto», dijo.

El gobernador precisó que «Nos viene a la mente la gente de las comunidades que viven alrededor del Lago de Valencia y que fueron afectadas por el desbordamiento a causa de la desidia de este gobierno, aunado a lista larga de ambulancias que no están funcionando o los hospitales que se encuentran sin insumos médicos. Cuánta gente ‘pare’ para buscar una pastilla para la tensión y no la consiguen, o en el tema educativo, cuántas madres hoy viernes no le han podido comprar los útiles y uniformes escolares a sus hijos. En este año no se inscribieron 251 mil niños y en los 4 años de gobierno de Maduro 708 mil han desertado. Estos son los graves problemas del país, ¿los ha atendido el gobierno?, ¿les ha dado respuesta? No».

De igual manera, Capriles se mostró poco optimista ante la posibilidad de establecer un diálogo entre gobierno y oposición para solventar los problemas políticos, económicos y sociales que atraviesa el país.

«Ellos ahora quieren diálogo, porque tienen el agua al cuello, la Unión Europea puede congelarle sus cuentas o inmuebles en España, tal como se hizo en Estados Unidos, porque los mismos fueron adquiridos con dinero de la corrupción. Ellos no tienen más remedio que ver la posibilidad de negociación colocando la fecha de elecciones libres y democráticas, sin persecución, ni inhabilitados, que respeten la Constitución», señaló.

Sobre los posibles embargos petroleros contra el Gobierno de Maduro, indicó que dicha acción busca presionar al Ejecutivo nacional para que respete la Carta Magna y los derechos humanos. «¿Quién es el culpable de que Venezuela se esté aislando con el tema económico, petrolero y de financiamiento? Maduro. Es por ello que en tres semanas hay que votar para castigarlos», dijo Capriles.