Café y Pregón sobre anuncios económicos del presidente de la Republica Nicolas Maduro

Fotos: Andrea González y Karolay Ordoñez

Anoche en cadena nacional de radio y televisión el presidente de la República, Nicolás Maduro, se dirigió al país para anunciar medidas económicas, previo al proceso de reconversión monetaria que iniciará el próximo lunes 20 de agosto.

En este sentido, el equipo reporterir del diario Qué Pasa salio a la calle a consultar la opinion y la posición los maracaiberos, en relacion a los anuncios hechos por el primer mandatario nacional en materia economica. Ante la pregunta.

¿Como evaluaba usted los anuncios que en materia económica realizo el primer Mandatario Nacional?

Jonathan Hernandez(32);

Todo lo que dice maduro esta mal.

Ever Cabrera(38);

Hasta ahorita es una locura, uno no sabe a como va a comprar a como va a vender, estamos esperando, esperar el fin de semana a ver que pasara la semana entrante para saber a como vamos a vender y vamos a comprar.

Eduardo Carrasquero(56);

Esta bien el aumento la vaina es que están abusando mucho con el precio de la comida, los artículos de primera necesidad están muy caros ya hoy esta todo al doble de los que costaba ayer, es una locura estos precios, ellos dicen que es porque el presidente aumento pero él no aumento la comida el aumento el sueldo él no tomo esas medidas.

Hilda Dominguez(63);

Yo estoy de acuerdo con las medidas que dio pero aun tiene que trabajar y nosotros mas todavía porque todo tenemos que trabajar.

Yeliza Doran(54);

No me gusta hablar de política pero estas medidas las veo igual.

Jairo Garcia(61);

Todo esta bien.

Liliana Castellano(35);

No creo que exista alguna solución, debido a que la situacion de la inflacion como esta por fuera es demasiado fuerte por mas que él se sume a las medidas la parte del comercio, afuera nos ataca de otra maneras él de pronto puede poner unas normativas economicas para que Venezuela surja pero en la parte de afuera el comerciante es el que nos esta destrozando literalmente.

Nerio Urdaneta(69);

Yo lo veo muy bien porque esto tiene que cuadrarse lo que hay es que darle duro a las mafias y debido a la opinion publica tiene que sincerarse el pico porque es demasiado lo que transforman a Venezuela, dicen que hay una dictadura y aquí no hay dictadura todo el mundo hace lo que le da la gana porque el gobierno ha sido muy flojo si el Sr aprieta la clavija el que quiere estar en Venezuela se queda, el que quiere trabajar se queda, si no que arranque y deje el pelero.

Aura Salas(37);

Yo no entendí nada de lo que dijo anoche la verdad que quede anonadada con este cambio vamos a ver que es lo que nos depara.

Jesus Cueva(46);

Amanecerá y veremos, lo que es el lunes o el martes las medidas a tomar, la nueva moneda y al venezolano le gusta mucho trabajar hoy en día se ve mucho el fluido de la gente trabajando, pero por otro lado todo en las pulgas subió, es por eso que muchos dicen que quedamos en las mismas.

Maria Camargo(70);

Esto es una hiper inflacion que va a ver aquí en Venezuela, tu sabes lo que va a costar adaptarnos nosotros a otro sistema de moneda el Pretro que ni se da a conocer.

Rossana Vazque(48);

No vi todo los anuncios pero he oído uno que otras cosas, pero no estoy al tanto, escuche que aumento el iva y que todo iba a ser por el Petro, pero bueno si es por el bien del país que sea lo que Dios quiera, hay que esperar a ver como va a fluir.