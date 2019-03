Zulianos pasan el primer trimestre del año en un interminable viacrucis

Maracaibo-. Desde hace varias semanas los zulianos han venido atravesando fallas en el servicio eléctrico y falta de agua, lo que ha creado un gran descontento y malestar en las familias zulianas, actualmente se han reinventado en la búsqueda del vital liquido e inclusive en orillas de las cañadas de la ciudad. En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua el equipo reporteril de este rotativo salió a la calle para conocer la interrogante:

¿Cada cuánto tiempo tiene usted los servicios de agua y luz?

Carolina Márquez, Sector Puente España

“Desde hace dos meses no llega el agua, nos abastecemos por medio de camiones cisternas y botellones de agua. Con respecto a la luz se nos va en periodos de dos horas al día”.

Nancy Quintero, Sector San Lucia

“En diciembre cumplimos un año y tres meses sin tener agua, tampoco tenemos gas. La luz viene y va a cada rato y cuando hacen los cortes pasamos ocho o doce horas sin electricidad”.

Pedro Pereira, Sector Sabaneta

“Tenemos siete días sin agua, cuando llega es que llenamos los tanques y la luz se va por cuatro horas y llega de la misma forma por cuatro horas”.

Manuela González, Sector La Matancera

“No llega ni una gota, ya hace más de quince días. Tengo toda la ropa sucia porque no hay como lavar y eso sin mencionar la luz, vengo todos los días con sueño porque no puedo dormir se me va como por seis horas”.

Neiva Luengo, Sector Sabaneta

“Es horrible, no hay agua, no hay nada. Ya se me olvido cuando fue la última vez que me llego el agua. La luz se me va dos veces al día unas seis horas en la mañana y otras seis horas en la noche”.

Eduy Rodríguez , Sector La Pastora

“Hace quince días que no llega el agua, y nos abastecemos por medio de camiones cisternas pero nos cobran sumamente caros. Y la luz se está yendo por cuatro horas; cuatro en la mañana y cuatro en la noche”.

Luis Martinez, Sector Barrio La Montañita

“En mi casa tenemos una semana que no llega el agua, yo me estoy bañando con agua del aire es lamentable y para tomar no me queda de otra que comprarla a los que venden botellones. Entre la tarde y la noche la luz se me fue cuatro veces”.

Juan Albarrán, Sector Los Pinos

“¡El agua! más o menos hace siete meses no me llega, para abastecerme voy al puente Pomona que hay un chorro de agua y para tomar compro botellones. Con la luz pasa todo el día haciendo bajones y cuando se va son dos horas, tres horas y así es todo los días”.

José Cueva, Sector Los Claveles

“Unos seis días sin agua tengo, y la reserva ya se me está acabando. Y en mi casa cada cuatro horas se va la luz”.

Gerson González, Sector Sabaneta

“Un año que tiene mi sector sin agua y nos abastecemos solo por camiones y botellones, que están sumamente caros. Va y viene la luz, esto es horrible”.