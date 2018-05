Buffon anunció su retiro del fútbol

Buffon jugó 176 encuentros con la selección italiana y conquistó 26 trofeos en su carrera, entre ellos el Mundial de Alemania 2006

Foto: Agencias

El portero italiano Gianluigi Buffon anunció este jueves su adiós a la Juventus y a la selección «azzurra», equipos de los que fue símbolo y capitán, en una emocionante rueda de prensa en Turín.

«El sábado será mi último partido con Juventus y creo que es la mejor manera para terminar esta aventura», afirmó Buffon, de 40 años, que anunció su decisión acompañado por el presidente del club, Andrea Agnelli.

El histórico portero jugará su último partido ante Hellas Verona, este sábado, indicando que «es un día rico de emoción, al que llego con serenidad y con mucha felicidad. Estos sentimientos son hijos de un trayecto extraordinario».

Lea también: César Farías convocó a 24 jugadores en su primer desafío al mando de Bolivia

Eso sí, el histórico meta aún no decide si seguirá jugando o no, ya que cuenta con muchas propuestas para asumir roles «dentro y fuera» de la cancha, por lo que todavía no toma una decisión.

«Elijo dependiendo de las percepciones, de la importancia que puede tener un proyecto, de los estímulos que podría tener, también mi estado de forma. Son muchas reflexiones que tengo que hacer sin dejarme condicionar por el ímpetu del momento», aseguró.

«No soy uno que cree correcto terminar la carrera en quién sabe qué campeonato de tercer o cuarto nivel. Soy un animal competitivo y en un contexto de ese tipo no podría vivir, no me sentiría cómodo», insistió Buffon, quien no jugará en otro equipo italiano ni tampoco de ligas de menor cuantía.

Buffon jugó 176 encuentros con la selección italiana y conquistó 26 trofeos en su carrera, entre ellos el Mundial de Alemania 2006, y es considerado uno de los mejores arqueros de todos los timepos.