Bloqueo de ayuda humanitaria ocupa portadas de prensa internacional

La represión a la que fueron sometidos cientos de ciudadanos y voluntarios para impedir el ingreso de las donaciones, al igual que los ataques perpetrados por las Fuerzas Armadas de Maduro hacia los venezolanos son la información principal de las primeras planas.

The Dallas Morning News y The New York Times son algunos de los medios de habla extranjera que han reseñado la situación en Venezuela. Mientras tanto, diarios como El País y El Mundo se encargaron de mostrar esta realidad en castellano.

Por su parte, el senador estadounidense Marco Rubio publicó en su cuenta en Twitter una imagen con la recopilación de las distintas portadas de los diarios del mundo que este domingo reseñaron lo sucedido en Venezuela y afirmó junto a ella que el aislamiento internacional al gobierno de Nicolás Maduro crecerá.

“Su aislamiento internacional crecerá, las rutas para evadir sanciones se reducirán y la disposición de muchas naciones para apoyar acciones multilaterales serán más fuertes para desarticular al régimen además de aumentar dramáticamente”, escribió Rubio en su cuenta en Twitter.