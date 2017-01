Asamblea Nacional pretende vetar al vicepresidente El Aissami

El Jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática Stalin González, contestó a la última sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que manifiesta que el abandono de cargo declarado por la Asamblea Nacional (AN) solo puede hacerse positivo por el propio Presidente e insiste que el Parlamento continúa en desacato

En la sentencia se especifica que la actual junta Directiva del Parlamento es ilegitima, ya que la anterior encabezada por Henry Ramos Allup, debe solucionar los temas por el cual el Poder Legislativo se encuentra en desacato para que entre en legalidad.

Ante esto, el parlamentario de la Unidad insistió en que ya la Cámara aprobó la desincorporación de los diputados de Amazonas el pasado 9 de enero, principal argumento del TSJ para avalar el presunto desacato de la institución.

Aun así, en la nueva sentencia es la número 47 que emite el Máximo Tribunal contra el Parlamento, insiste en que la nueva junta directiva presidida por Julio Borges es nula por haber sido juramentada «en desacato».

El Jefe de la fracción parlamentaria de la Unidad Democrática expresó: «La Asamblea Nacional no está en desacato pues las decisiones las toma la plenaria y no la junta directiva», añadió que la decisión «arma el fusil» contra la inmunidad parlamentaria. «Cualquiera de nosotros podría ser detenido en cualquier momento por el presunto desacato», alertó.

En la decisión del pasado 26 de enero de 2017, la Sala Constitucional declaró que para que exista un verdadero abandono de cargo por parte del Presidente de la República deben cumplirse tres requisitos fundamentales: la voluntad de dejar el cargo por parte de la persona que lo ejerza, que no exista motivo alguno por el cual decida irse y que dicha ausencia sea «permanente y definitiva».

Asimismo, expresa que ordena remitir copia certificada de la decisión a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y la Procuraduría General de la República, «para que ejerzan las actuaciones que correspondan, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y jurídicas en general» sobre el estado y disposición de los bienes nacionales que se encuentran en la sede de la Asamblea Nacional.

La bancada opositora no descarta que esto pueda significar un allanamiento de la AN por las fuerzas del Estado. Finalmente, González NO negó la que la Asamblea emita un veto en contra el nuevo vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, aunque esto podría significar la disolución de la AN.

El diputado dijo que es un punto que se debatirá en el seno de la fracción, el artículo 240 de la Constitución establece que el Presidente solo puede disolver la AN si aprueba la remoción del Vicepresidente Ejecutivo, como consecuencia de la aprobación de una moción de censura.