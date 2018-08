AN plantea al gobierno soluciones a la crisis eléctrica

Guanipa: «El Zulia vive el mismo drama de todas las regiones de Venezuela pero profundizado, no tiene agua, luz, gasolina, no funcionan los puntos de venta, no hay Internet ni transporte público»

Foto: Cortesia

Caracas– Los diputados de la Asamblea Nacional (AN) se solidarizaron con la catastrófica situación que vive el estado Zulia por el colapso de los servicios públicos, haciendo énfasis en que el mismo drama se vive en diversas regiones del país, lo cual coloca a Venezuela en estado casi primitivo por negligencia, incapacidad y corrupción del gobierno, por lo que llaman al pueblo a tomar la calle en protesta para logar un cambio definitivo ante un modelo de gobierno que ha sumido a un país prospero en una terrible miseria.

El tema de los servicios en este estado petrolero fue abierto por la diputada zuliana Nora Bracho, presidenta de la Comisión de Administración y Servicios, quien exigió al gobierno solución inmediata al padecimiento de este pueblo que llevaba 5 días sin luz, entre otras fallas de servicios públicos.

Planteó soluciones temporales al gobierno para afrontar la crisis eléctrica porque la medida definitiva está en la salida de la dirigencia que ha sumido al país en el retrasó de principios del siglo XX. Las mismas fueron remitidas la plenaria a la comisión para que se formalicen ante el Ejecutivo nacional.

Asimismo propuso importar gasolina de Colombia, así como Venezuela les vendió a ellos cuando lo necesitaron. Igualmente diseñar un plan de emergencia para suministrar combustible a las termoeléctricas para que incrementen su capacidad de generación, pues hoy sólo reciben el 10 % de lo necesario y establecer un plan de recuperación del sistema eléctrico nacional y regional rescatando al menos 70 de las 300 plantas generadoras que están dañadas.

Por su parte el diputado por el estado Mérida, Lawrence Castro, exigió a Motta Domínguez que deje de dar repuestas que nadie cree como atribuir los apagones eléctricos a saboteo con corta uñas o lagartijas que muerden cables. Reconoció el valor del pueblo que en medio de la crisis de transporte camina para llegar a sus puestos de trabajo a producir, pero los llamó a defender su calidad de vida, a levantarse y organizarse para protestar porque si no será peor. «Si Maduro no puede que se vaya», afirmó.

La diputada por el Zulia, Mary Álvarez, muy afectada por la situación de «calamidad indescriptible que vive su estado» recordó el artículo 140 de la Constitución que obliga al Estado a reparar los daños causados en sus bienes por el mal funcionamiento de la administración pública, por lo cual pidió al Parlamento que le pusiera fecha a esta obligación.

«El estado Apure también es Venezuela», señaló su representante Luís Lippa, quien detalló cómo sufren sus habitantes por falta de gas, energía, seguridad, efectivo y todo lo que hace falta para vivir tranquilo, situación a la que se llegó «de forma calculada y planificada tras la destrucción del aparato económico».

Lippa habló por Amazonas, Delta Amacuro, Bolívar y todos los estados que hoy sufren los embates de las inundaciones ante la parálisis del gobierno. Resaltó que algunas autoridades tienen actitud y voluntad de ayudar, pero son insuficientes para atender 8 mil familias damnificadas afectadas por brotes de sarna y con sus vidas en peligro porque el desbordamiento del río Páez trajo basura, culebras, anguilas, caimanes, cocodrilos y hasta pirañas.

El parlamentario cuestionó que se necesite medicina, agua potable y no exista la presencia del gobierno nacional porque hay refugios que no hacen nada dado que no tienen herramientas, «pero Nicolás Maduro no puede escuchar que llueve en Cuba porque rapidito manda 5 aviones con ayuda», dijo.

Por su parte, Eliezer Sirit, diputado por el estado Falcón, recalcó que a esta terrible situación del sistema eléctrico se llegó porque no se hizo la inversión necesaria. Falcón tiene 12 años con racionamiento eléctrico y la planta Josefa Camejo no ha podido arrancar. «Venezuela retrocedió y llegamos de nuevo a la época de la totuma, la lámpara de querosen y las velas en pueblos», indicó.

Manifestó su preocupación por no saber qué pasará con quienes no tengan Carnet de la Patria para cargar combustible, por lo que llamó a sus colegas diputados a estar preparados como representantes legítimos para ejercer acciones contundentes, pues lo que viene no es fácil.

Juan Pablo Guanipa, diputado zuliano, agradeció a la AN por su trabajo a favor de este estado. Recordó la sesión especial que se realizó allá y las intervenciones desesperadas ante la tragedia y el infierno que vive la región y el país por causa de «Maduro y sus secuaces» que hacen lo posible por destruir al pueblo porque la intención de la dictadura es someter al pueblo a una situación de subordinación a la cual no está acostumbrado.

Guanipa: «El Zulia vive el mismo drama de todas las regiones de Venezuela pero profundizado, no tiene agua, luz, gasolina, no funcionan los puntos de venta, no hay Internet ni transporte público, hay que caminar decenas de kilómetros bajo el sol inclemente o usar la perreras, cuando hay suerte». Hace falta reconstruir a Venezuela que hoy enfrenta realidades dramáticas sin ningún tipo de intervención gubernamental porque «recorremos todas las regiones y cada una tiene problemas, peleando y luchando para subsistir», sostuvo.

Rescató el hecho de que sus colegas diputados usaran este debate sobre el problema de los servicios públicos en el Zulia para desahogarse sobre los problemas que también viven sus regiones, a causa de un grupo que sólo quieren perpetuarse en el poder.

Llamó a generar en todo el país protestas, presión social y política para sacar a Maduro y lograr un cambio, asegurando que este es el camino para que Venezuela salga de este nefasto régimen y los parlamentarios serán un apoyo importante en la reconstrucción de la patria.

Al finalizar el debate el presidente del Parlamento, diputado Omar Barboza, señaló su deseo de que el dolor que sufre el pueblo venezolano por la tragedia social que vive sea el dolor de un parto que permita alumbrar el cambio y un nuevo futuro para Venezuela.