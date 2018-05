Asamblea Nacional rechaza la implementación del nuevo cono monetario

AN: Sí se cree en la implementación de una reconversión monetaria, siempre que se controle primero la hiperinflación que atraviesa la economía



Foto: Agencias

Caracas – La Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional (AN) fijó este miércoles su postura ante el anuncio por parte del Ejecutivo Nacional, donde informó que a partir del 04 de junio del presente año, entraría en vigencia la reconversión monetaria.

Lea más noticias: EE UU expulsó a dos funcionarios venezolanos y son consideradas «personas non grata»

El diputado Rafael Guzmán, quien precedió las declaraciones, ratificó que desde la AN sí se cree en la implementación de una reconversión monetaria, siempre que se controle primero la hiperinflación que atraviesa la economía nacional.

Agregó que «hay que controlar la espiral inflacionaria. Una vez que suceda esto, sí, bienvenida la reconversión».

El parlamentario dijo que desde la Comisión se ha realizado un monitoreo preciso de la banca pública, el sistema financiero, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) y el Banco Central de Venezuela (BCV) y en base a esto «todas las mesas técnicas han manifestado la imposibilidad de que esta reconversión monetaria se dé de forma exitosa».

Guzmán advirtió al país de un riesgo inminente del colapso del sistema financiero venezolano, considerando que la reconversión monetaria realizada en el año 2007, en la que se conoció, gracias a datos oficiales ofrecidos por Credicard, del aumento de las transacciones financieras en 60% al día siguiente de entrar en vigencia, informó una nota de prensa.

Seguidamente, invitó a la población, a imaginar «cómo sería ahora, cuando no hay ni un solo billete en la calle, diez años después en donde la banca no ha podido hacer las actualizaciones de su software por falta de recursos».

Declaró que 70% de los puntos de venta necesitan ser actualizados de forma manual, y a la presente fecha no se ha realizado, así como tampoco existe una instrucción al personal de la banca que brinde conocimiento sobre los sistemas de seguridad. «No se ha podido hacer porque no han llegado los billetes, el Gobierno no tiene cómo pagar a la imprenta en el extranjero».

Resaltó que la Casa de la Moneda carece de papel moneda y tinta para la impresión de billetes, además agregó que la banca requería de 20 días para que el cono monetario fuese llevado a todos los rincones del país.

Afirmó que el gobierno tiene la pretensión de sacar de circulación este próximo 03 de junio, los billetes que entraron en vigencia en el año 2017, y no considera la tragedia que día viven los venezolanos ante la falta de efectivo, ejemplificando en ello la grave situación que se vivió en el 2016 cuando el Ejecutivo dispuso retirar el billete de Bs. 100, lo que generó una grave crisis a nivel nacional de la cual responsabiliza totalmente a Nicolás Maduro. «Todos los técnicos públicos que trabajan en Sudeban y el BCV claman a gritos que suspendan esta locura».

Informó, que desde la AN se aprobó en plenaria un acuerdo que rechazaba la implementación del nuevo cono monetario, sobre la cual a la fecha, el gobierno no se ha pronunciado.