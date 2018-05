Asamblea Nacional habilitará vías de contacto para recibir denuncias sobre asuntos consulares y migratorios

La Asamblea Nacional (AN) instaló la subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios, con el objetivo de atender las solicitudes y reclamos de los venezolanos

Foto: Agencias

Caracas – Este martes, la Asamblea Nacional instaló la subcomisión de Asuntos Consulares y Migratorios, con el objetivo de atender las solicitudes y reclamos de los venezolanos en el exterior, según informó el diputado José Gregorio Correa.

«Esos venezolanos que no logran sacar su pasaporte, esos que no logran sacar su cédula de identidad cuando cumplen los nueve años de edad, esos venezolanos que no logran que le den su fe de vida para que puedan tener su pensión o para que puedan hacer algún trámite administrativo en Venezuela», podrán contar con esta subcomisión del parlamento, dijo Correa.

Agregó que la intención es trabajar «para que esos consulados estén al servicio de los venezolanos y no de la política del Gobierno».

Dijo además el parlamentario que la subcomisión que preside habilitará vías de contacto por redes sociales y correo electrónico para recibir las denuncias.

Por otra parte, opinó que los países del Grupo de Lima ampliarán su ayuda a los venezolanos en el exterior, a pesar de su anunciada decisión de reducir las relaciones diplomáticas con Venezuela.

Señaló que los países de la región han entendido que los venezolanos necesitan apoyo. Al respecto, dijo: «Creo que eso va a incrementar mucho más la atención de los venezolanos en el exterior porque el problema del Grupo de Lima no es con los venezolanos en el exterior».

Refiriéndose al ente multilateral, sostuvo que en su seno identifican como problema «lo que vemos todos: con unas elecciones que no tenían las condiciones electorales para que los venezolanos asistieran a votar masivamente ¿qué ocurre? el Grupo de Lima, siento y entiendo que más bien será más comprensivo y ampliará mucho más la atención de los venezolanos en el exterior».