Asciende a 11 la lista de países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela

Después de que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, juró ante una multitud que asumiría la presidencia interina de Venezuela, la comunidad internacional reaccionó en apoyo a la oposición venezolana.

Venezuela- El presidente de Paraguay, Marito Abdo, expresó su apoyo a Guaidó como el nuevo presidente interino de Venezuela.

Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela @jguaido Cuenten con nosotros para abrazar de nuevo la libertad y la democracia. — Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 23, 2019

Canadá también anunció que reconocerá al líder opositor venezolano como el nuevo presidente de Venezuela, según información del medio de comunicación CBC News.

Los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú, Ecuador y Costa Rica anunciaron hoy en Davos (Suiza) que reconocen al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como “presidente de Venezuela”.

El anuncio se hizo tras una reunión en la que participaron los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; Colombia, Iván Duque; Costa Rica, Carlos Alvarado; Ecuador, Lenín Moreno, y la vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz.

Otros de los países que reconocieron también a Guaidó como presidente interino del país fue Argentina, el cual anunció su apoyo hacia el el pueblo venezolano.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su apoyo a Guaidó y lo reconoció como el presidente interino y legítimo de Venezuela, así lo indicó a través de su cuenta de Twitter.

The citizens of Venezuela have suffered for too long at the hands of the illegitimate Maduro regime. Today, I have officially recognized the President of the Venezuelan National Assembly, Juan Guaido, as the Interim President of Venezuela. https://t.co/WItWPiG9jK — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 23, 2019

También el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, afirmó su apoyo a la decisión de Trump y le anunció al pueblo venezolano que América está al lado de los ciudadanos en Venezuela.

Today @POTUS announced the U.S. officially recognizes Juan Guaidó as the Interim President of Venezuela. To @JGuaido & the people of Venezuela: America stands with you & we will continue to stand with you until #Libertad is restored! pic.twitter.com/4W3hlGplql — Vice President Mike Pence (@VP) January 23, 2019

Trump dijo también que todas las opciones están sobre la mesa, con respecto a Venezuela, y una posible avalancha de agresión por parte del oficialismo a miembros de la Asamblea Nacional.

.@realDonaldTrump says all options are in the table for #Venezuela — Reuters Venezuela (@ReutersVzla) January 23, 2019

Lista de países que reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela:

-EEUU -Canadá -Colombia -Perú -Ecuador -Argentina -Paraguay -Costa Rica -Brasil -Chile y Francia. (La lista puede extenderse con el pasar de las horas)

Embargo petrolero

También se dio a conocer, que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump podría imponer nuevas sanciones al vital sector petrolero de Venezuela tan pronto como esta semana si la situación política del país sudamericano se deteriora aún más, dijeron varias fuentes.

Funcionarios estadounidenses están considerando una serie de medidas potenciales, entre ellas la restricción de las importaciones de petróleo venezolano o incluso una prohibición total, para castigar al gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, no se han tomado decisiones definitivas y el gobierno está siguiendo de cerca las protestas callejeras que se desarrollan en Venezuela, dijeron a Reuters dos personas familiarizadas con el asunto.

Otras dos fuentes agregaron que Washington informó en privado a las compañías energéticas estadounidenses sobre sus deliberaciones.

