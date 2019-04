AN solicitará al Mercosur que títulos venezolanos sean aceptados en países miembros sin apostillar

El diputado a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa informó la mañana de este jueves que la AN propondrá ante elParlamento del Mercosur (Parlasur) que los títulos de educaciónv enezolanos sean aceptados en varios países sin necesidad de ser apostillados.

“La idea es que el Parlasur reconozca que los títulos de educación secundaria y los títulos universitarios sean reconocidos por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Que no sea sólo en Venezuela porque el tema del apotillado se ha vuelto en una gran tragedia” dijo.