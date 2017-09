El Aissami: Dicom no subastará más divisas en dólares

Maduro indicó que rescatará la economía por las buenas o por las malas, «si tengo que convertirme en dictador lo haré»

Foto: Agencias

Caracas – El vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, aseguró ayer que el Dicom no subastará más divisas en dólares. Al tiempo que indicó que están preparados «para iniciar convenios comerciales nacionales e internacionales en distintas monedas convertibles».

El Ejecutivo espera que con esta medida se elimine el «yugo del uso del dólar como mecanismo de comercio internacional».

Señaló que Venezuela está preparada para ser el primer país en firmar el primer acuerdo comercial en yuanes para la venta de petróleo a China», dijo.

En este sentido, hizo un llamado al Plan Constituyente de Paz Económica «a generar los mecanismos necesarios a través del sistema bancario para migrar a una nueva canasta de monedas, y avanzar operaciones».

Ahora, el sector productivo deberá «exigirle al sector bancario privado que abran bancos corresponsales en Rusia, China, India, Europa, etc», dijo.

¿«Canasta de monedas»?

Para el economista Jaime Quijada en este mecanismo cambiario «el bolívar puede ser cotizado en relación con el resto de las monedas que integren la canasta, como pueden ser el euro y el yen japonés, entre otras, con las que se busca un acercamiento a las economías asiáticas y a su mercado especialmente al yuan chino».

Quijada explicó que instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) utilizan este sistema debido a que manejan una gran cantidad de monedas.

Además dijo que las transacciones podrían tardar más tiempo. «Ahora la gente tendrá que pasar, por ejemplo, los bolívares a yuanes y luego los yuanes habrá que pasarlos a dólares».

Sistema de precios acordados

El Gobierno espera aplicar una «política de precios acordados» en conjunto con los pequeños y grandes productores. Así lo informó el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, quien aclaró que el proyecto inició ayer con productores de arroz y maíz.

Al tiempo informó que la próxima semana convocara a productores de lácteos cárnicos, pesqueros y fabricantes de productos higiene personal

El Aissami aclaró que, a través de los motores productivos, serán invitados los sectores de los 50 rubros, que aún no mencionan con claridad, en los que esperan establecer el nuevo precio y destacó que «Si no hay acuerdo no hay fijación de precios».

Maduro

Por su parte, el presidente de la República Nicolás Maduro, indicó que la próxima semana expondrá las bases de presupuesto 2018 y será presentado ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Destacó el desarrollo del nuevo sistema de precios acordados, manifestando que «Hemos decidido iniciar una nueva etapa de comercio exterior (…) Por eso he decidido comenzar la venta de petróleo y otros productos venezolanos con nuevas monedas».

El presidente, indicó que estabilizara la economía del país «Lo haré por las buenas, pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador para garantizar la estabilidad de los precios al pueblo, lo haré», sentenció

Informó que ya ha sido pagada la nómina de maestros y trabajadores de la educación del país.

Además, ordenó al ministro para la Planificación, Ricardo Menéndez, la «homologación del todo el sistema de tablas para la administración pública centralizada y descentralizada».

También comentó que viajará a Kazajistán, de Asia Central, en calidad de presidente del Movimiento de Países No alineados.

Temas pendientes

Un tema que no ha sido publicao en gaceta oficial es la reducción de 5% en la alicuota del IVA para los consumidores que cancelen vía electrónica lo que generará un ahorro importante en los venezolanos que decidan utilizar estos mecanismos, el mismo no ha sido publicado en Gaceta Oficial, por lo que se espera conocer detalles en cuanto a su entrada en cigencia y el tiempo de duraci{on de este sistema .

Al respecto, la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, que la reducción del impuesto sobre la renta (IVA) electrónico, la presidenta explicó que no equipara las cosas porque el IVA sale del bolsillo del consumidor y va al Estado.

De igual manera, se espera que en los próximos días se den detalles sobre la bonificación especial a la declaración del Impuesto Sobre La Renta (Islr) por concepto de transacciones y pagos electrónicos realizados por los contribuyentes.