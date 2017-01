Acuerdo bilateral reunió a familias

El encuentro Hugs not Walls (Abrazos no Muros) representó para más de un millar de familias mexicanas la oportunidad de reunirse con sus hijos, hermanos y abuelos, que por diversas causas no han podido salir por años de Estados Unidos

Foto: Agencias

México — Miles de familias divididas por la frontera entre México y Estados Unidos, se reencontraron en la frontera junto a la ciudad texana de El Paso gracias a una iniciativa bilateral que por cinco minutos les permitió eliminar las barreras entre ambos países.

El encuentro Hugs not Walls (Abrazos no Muros) representó para más de un millar de familias mexicanas la oportunidad de reunirse con sus hijos, hermanos y abuelos, que por diversas causas no han podido salir por años de Estados Unidos.

La actividad en el Río Grande, organizada por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos y el Instituto Fronterizo Esperanza, buscó generar un impacto en Washington D.C. que ayude a contrarrestar la narrativa antiinmigrante del presidente Trump.

Por otra parte, México expresó su extrañeza y rechazo al mensaje de apoyo del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a la decisión de construir el muro en su frontera.

«México es un amigo de Israel, y debe ser tratado como tal por su primer ministro», señaló la Secretaría de Relaciones Exteriores.