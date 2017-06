Accesos al CNE Caracas están cerrados (+Foto)

Tras la convocatoria hecha por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) para marchar este jueves 29 de junio hacia el Consejo Nacional Electoral (CNE), en rechazo a la Constituyente, los accesos amanecieron cerrados

Caracas- Así lo informó el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, Ángel Medina en su cuenta Twitter, en donde publico una fotografía en la que se observa rejas que impiden el paso hacia el ente comicial.

El inicio de la marcha estaba previsto para este jueves a partir de las 10:00 a.m. desde varios puntos de concentración: Santa Fe, Parque Cristal, Altamira, Caurimare, La Candelaria, Plaza Brión, Santa Mónica, Montalbán, Multiplaza Paraíso.

El CNE en este momento. Todos los accesos cerrados, pero la libertad de un pueblo como el nuestro es indetenible.

«Desde seis puntos de la en unidad marcharemos hasta el CNE para decirle no a la Constituyente», anunció el parlamentario en rueda de prensa y añadió: «El régimen en su delirio sigue negando las cuatro exigencias que nos tienen en las calles. Hoy lo que más me duele no son los perdigones, sino la muerte de todos los jóvenes venezolanos que asesinó este régimen», anunció El diputado a la Asamblea Nacional por la MUD, Juan Guaidó.

Guaidó señaló que el Gobierno Nacional «prefiere invertir en represión y no en los venezolanos. 80 dólares cuesta un tratamiento de diálisis y 40 dólares una bomba lacrimógena».

«Es muy fácil caer en el peine de la violencia pero con la MUD no lo van a lograr, seguiremos firmes», afirmó.

En Maracaibo

La movilización partirá desde la avenida Paúl Moreno, antigua avenida Fuerzas Armadas, con prolongación de la C2 para sumarse a la movilizacion que irá hasta la sede del CNE.