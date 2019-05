Guaidó llama a la movilización nacional a las unidades militares para acabar con la ‘usurpación’ en Venezuela

El líder de oposición Juan Guaidó, anunció que para mañana una movilización a partir de las 10 de la mañana para entregarán un documento a la Fuerza Armada con el fin de solicitarle a “que atiendan el llamado” para realizar unas elecciones libres.

Señaló destino de las marchas serán las principales unidades militares del país, explicó que los puntos de salida serán informados durante el transcurso del día.

“Es natural cuando hoy un soldado gana menos de 8$, es natural cuando destruyeron la economía venezolana, nuestra lucha es rescatar nuestro derechos. Estamos aquí hoy día de la prensa libre, felicito a todos los medios, quienes arremetieron contra ustedes”, dijo.

“El día de mañana iremos de nuevo, hay que ser enfático en esto, mañana de sin violencia, este paso es fundamental. Mañana no debemos caer en ese peine (…), al primer peine, regresamos, vamos es a hablarle, a invitarlos a que se reincorporen porque sabemos que hay muchos que se quieren sumar”, comentó

Señaló que no le pide a los militares que estén de su lado sino “que se pongan del pueblo, de su país, del lado de la Constitución”.

Sostuvo que la única forma que haya un “golpe de Estado” es que lo detengan.

El también Jefe del Parlamento señaló que vendrán nuevos pronunciamientos. “Nosotros no pedimos golpe sino que se sumen a la defensa de la Constitución (…) estamos pidiendo que apoyen la transición para que haya gobernabilidad y podamos llegar a las elecciones libres”, dijo.

Lo ocurrido el 30 de Abril

Guaidó señaló que su aparición con militares apoyándolo el pasado martes 30 de abril no se adelantó sino que “se ha retrasado muchísimo, tomando en cuenta el descontento que hay en la FANB”.

“Esto se retrasó mucho tiempo, Cotiza, Cúcuta, La Carlota, estamos reclamando las competencias, estamos en pleno proceso, no sé de dónde salió versión que lo del 30 Abril se adelantó”

Asimismo, aseguró que vienen más liberaciones de presos políticos “Las bajas y deserciones suman ya miles, esto viene a configurar un estado de ánimo, buscamos la restitución de la normalidad, de la vida”, dijo.

También rechazó ante el intento por parte del Tribunal Supremo de Justicia de realizarle un antejuicio de mérito al diputado Edgar Zambrano por su presunta participación en un intento de insurrección militar.

“De lo que no pueden culpar a Edgar Zambrano es de la crisis eléctrica, que los salarios no alcancen, que hoy las familias no estén reunidas en Venezuela, eso es responsabilidad del régimen”., dijo.

“Por el contrario Edgar Zambrano trabaja en la Ley de Garantías y Amnistía, en buscar créditos adicionales en el exterior para garantizar el sistema eléctrico”, comentó Guaidó.

Señaló que van a hablar con todos los funcionarios, civiles y militares, que estén dispuestos a trabajar en el fase denominada cese de la usurpación.