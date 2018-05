Abstención afecta la imagen del proceso electoral

Según el análisis de los Observadores por la Democracia Venezuela, la proyección de participación era de 42%, con una abstención de mas de la mitad. Aseguran que 57% de las mesas se instalaron con miembros accidentales

El evento electoral, muy criticado por propios y extraños en la comunidad internacional, que se llevó a cabo hoy domingo, ha transcurrido sin mayores incidentes, aunque, según parecía a simple vista, con una abstención muy alta, a pesar de los evidentes esfuerzos del partido de gobierno, que logro activar su maquinaria en todos los centros electorales, a través de los llamados “puntos rojos”.

Desde tempranas horas de la tarde, era evidente que a los más de 14,000 centros de votación habilitados en todo el país no se presentaron los ciudadanos a participar, llegándose a ver centros con totalmente vacíos de electores a pesar de los mas de 20 millones de venezolanos inscritos y apostará votar en estas elecciones presidenciales y de legisladores regionales

En las elecciones presidenciales de 2015, el 80% de los electores participó en los comicios. Diversas encuestas publicadas durante los pasados días, vaticinaban que la participación hoy no iba a superar el 60% de los electores. ya hay números del Frente Amplio, que anuncian una particpación menor al 30 por ciento del padrón electoral. Los números definitivos no se sabrán hasta después que cierren los colegios a las 6:00 de la tarde y hasta las 8 de la noche, el CNE no se ha pronunciado sobre el cierre del proceso y voceros del partido de gobierno han dicho que aun hay gente en las colas