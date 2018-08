Willy Casanova inspeccionó supermercados de Maracaibo para proteger al pueblo de la especulación

Willy Casanova, realizó una supervisión por los principales supermercados del municipio, para constatar la afluencia de personas y los precios con el fin proteger al pueblo de la especulación

Fotos:Cortesia

Maracaibo – Al cumplirse un día de la entrada en vigencia del cono monetario, medida aplicada por el presidente Nicolás Maduro para recomponer la economía en favor de las grandes mayorías de la Patria, el alcalde bolivariano de Maracaibo, Willy Casanova, realizó una supervisión por los principales supermercados del municipio, para constatar la afluencia de personas y los precios con el fin proteger al pueblo de la especulación.

Durante la visita al supermercado Mercasa, ubicado en la avenida la Limpia frente al centro comercial Galerías, el alcalde Casanova, acompañado por el superintendente de tributos municipales, Jean Carlos Martínez, revisaron la lista de precios en compañía del gerente del local, donde constataron que los precios se mantienen sin alteraciones.

En ese sentido, Willy Casanova aseguró que estos recorridos demuestran que juntos como un solo Gobierno “estamos haciendo un grandísimo esfuerzo para velar por el cumplimiento de las políticas del gobierno Nacional, que permitirán recuperar el poder adquisitivo del pueblo y darle un valor superior al salario de los venezolanos”.

Al verificar los precios de los productos, realizaron un ejercicio para comparar el costo expresado en el anterior Bolívar Fuerte y el actual Bolívar Soberano, con el fin de

demostrar que con el nuevo salario de mil 800 bolívares soberanos expresados en medio petro específicamente, el poder adquisitivo aumenta. “El fororo cuyo precio era de un millón 650 mil bolívares ahora cuesta 16,5 bolívares soberanos, esto nos permite hacer un contraste con el nuevo salario porque con el anterior se hubiesen comprado solo cuatro fororos y ahora con el nuevo sueldo el ciudadano podrá adquirir otros productos”.

El alcalde Casanova destacó que este ejemplo demuestra el impacto de las decisiones económicas tomadas por el Gobierno. “Mercasa no ha aumentado los precios porque no tiene razones para hacerlo, el único impacto por ahora, es el aumento del salario a los trabajadores y ya el gobierno aseguró que va a cubrir por noventa días el aumento del salario para que no se traslade ese incremento al costo de los productos”, indicó.