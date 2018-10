A una semana de la intervención del Mercado las Pulgas así se encuentra las labores de rescate y limpieza

A una semana de la intervención del Mercado Municipal de Las Pulgas, en Maracaibo, los diferentes espacios, calles, sectores y trincheras representan varios actores y muchas historias que contar

Maracaibo A una semana de la intervención del Mercado Municipal de Las Pulgas, en Maracaibo, los diferentes espacios, calles, sectores y trincheras representan varios actores y muchas historias que contar, hace una semana aproximadamente las autoridades regionales mancomunaron esfuerzos para ejecutar un operativo especial en el mercado municipal que dejó la incautación de medicinas, alimentos, cigarros, dinero en efectivo, También se decomisaron 24 mil 500 bolívares del nuevo cono monetario así como 340 millones de los antiguos fuertes, varias armas de fuego y 33 detenidos según el último reporte emanado por parte del Gobernador del estado Omar Prieto.

La jornada de intervención se ejecutó con el acompañamiento de compradores y visitantes que apoyaron la inesperada “toma” tras las innumerables denuncias de abusos y atropellos de parte de los comerciantes, tanto formales como ambulantes, que dictaban la pauta económica y las medidas con el nuevo cono monetario.

Durante un recorrido realizado hoy jueves por parte del equipo reporteril de Qué Pasa, de casi 3 horas por todo el centro de la ciudad, nos adentramos hasta los más recónditos espacios del mercado municipal.

Comerciantes aseguran que se ha visto “afectados” por la medida, muchos señalaron” perder años de trabajo” y que ahora los ahoga la incertidumbre.

Denunciaron que la intervención es” arbitraria” y atenta contra el ingreso de Muchos trabajadores, que ahora no tienen cómo llevar comida a sus casas, por lo que exigen que se les reconozca el derecho al trabajo de manera inmediata.

Señalaron que si el Gobierno regional no resuelve el problema irán a Caracas a hablar con el presidente Maduro.

Señalaron que el mercado se encuentra sin Luz desde el miércoles 26 de septiembre y exigen la restitución del servicio pues en las noches, los

Marina González visitante del centro señaló “Esto era un desastre uno no podía caminar por aquí, había mucho vandalismo por esto te felicito Omar y que Dios te de salud para que sigas adelante”. Destacó la señora González.

Luis González, Comerciante de la avenida El Libertador, manifestó ésta intervención la tenían que avisar, yo perdí todo tenía un local ahí y me lo quitaron pagaba un condominio de 2 mil bolívares a quienes nos cobraban, no se a quien todos los comercios lo hacían, pero esto lo tenían que hacer el año que viene para uno recibir los cobres antes de Diciembre. Destacó el vendedor.

Eva luz Salazar 84 años, comerciante “llegue al centro de la ciudad antes de crearse las Pulgas hace 50 años atrás vendiendo ropa, cortes y vestidos, y ahora estaba vendiendo café y cigarro por que la ropa no se estaba vendiendo por lo caro, me quitaron la mesa y la mercancía y eso era lo que yo vendía, no sé si me regresen la mercancía, ahí se perdió mucha mercancía”. Ya el gobernador anunció que la mercancía seria devuelta a quien presenten la factura original de compra, si no la presentan, pues es obvio suponer que fue adquirida de manera dudosa y por lo tanto no podrán recuperarla.

Richard Villalobos, vendedor del “callejón de los pobres” informó que ayer en horas de la tarde un grupo de asociaciones se reunieron con el Alcalde Willy Casanova para evaluar la situación del callejón, “él está muy claro de lo que está haciendo, y nos parece muy bien así lo hemos recibido por la mayoría de los que trabajamos, vemos que está haciendo un reestructuración del centro y está actuando de muy buena manera. Sólo esperamos que todo sea para bien”.

Fotos: Pedro Pablo Guisandes