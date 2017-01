Protestaron en escuela porque cambió de directora

«Esta profesora vino a poner orden, aquí hay muchos obreros groseros, maestros que no les gusta cumplir, pero como ella los puso en el carril, ahora ponen a un profesor al que no le tienen respeto», dijo Anyelis Daza, representante

Foto: Edwin Urdaneta

Sur del Lago ― En la escuela Sixto Coronil Gómez, ubicada en Santa Bárbara de Zulia, los representantes protestaron con pancartas e impidieron el acceso al lugar del nuevo director Freddy Nava, pues rechazan su nombramiento y la destitución de María Ríos, directora saliente.

«Esta profesora vino a poner orden, aquí hay muchos obreros groseros, maestros que no les gusta cumplir, pero como ella los puso en el carril, ahora ponen a un profesor al que no le tienen respeto», dijo Anyelis Daza, representante.

Audileidys García, otra representante testificó: «nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestros hijos y ahora volverán los vicios; queremos que la jefatura escolar rectifique. Aquí hay obreros que boicotean a los maestros, mucha falta de respeto, queremos que nos dejen a la directora».

En la institución no se impidió el derecho a clases, sin embargo, algunos docentes, obreros y hasta la secretaria, no se atrevieron a dar clases o pisar la escuela, pese a que 700 alumnos quedaron en las aulas sin recibir atención.

La ahora subdirectora María Ríos, dijo: «yo pedí que me pasaran a aula, pero hay que respetar lo que diga la comunidad; verbalmente en jefatura me dijeron que estaba entorpeciendo la labor de la escuela; no tengo miedo», declaró.