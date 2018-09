Concejal Leonardo Fernández: «El Zulia vive un calvario, sin luz, ni agua, ni carne»

En un 95% se ha paralizado el segundo estado de Venezuela luego del décimo primer apagón que ha afectado a los sectores productivos de la entidad

Zulia– En un 95% se ha paralizado el segundo estado de Venezuela luego del décimo primer apagón que ha afectado a los sectores productivos de la entidad, una situación que se ha convertido en un verdadero calvario, así lo aseguró el concejal de Maracaibo, Leonardo Fernández.

«El Zulia reclama una solución real a esta angustia que perturba la convivencia ciudadana. Nos han mentido descaradamente en innumerables oportunidades y al zuliano lo que le queda es protestar y reclamar la renuncia del Ministro Motta Domínguez, el más odiado del régimen de Maduro» dijo Fernández al referirse a las explicaciones del titular de la cartera de energía eléctrica sobre la grave crisis que afecta la entidad.

«Es inhumano para cualquiera pasar más de 20 horas sin electricidad. Aquí no vale que tengan niños pequeños, o abuelitos, el racionamiento es para todos. El sector comercio y cientos de empresas y negocios se han visto obligados a cerrar sus puertas por las condiciones a las que están siendo sometidos. Con la anuencia de un gobernador complaciente, como es Omar Prieto, que sólo usa su verbo para amenazar y tratar de intimidar a quienes tenemos derecho a reclamar» acotó el dirigente opositor.

Para el joven político el Gobernador Prieto «está raspa´o y es un alcahuete de las mentiras del Ministro. Buscan arrinconar al Zulia con estos apagones. Nos quitan la luz a nosotros para no quitarla en Caracas. No se preocupan ni siquiera por la hambruna que se avecina. La producción cárnica ha disminuido en un 70% porque no hay condiciones para llevar las reses al matadero y menos para el despacho en las carnicerías» acotó Leonardo Fernández.