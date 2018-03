Multitudes toman calles de EEUU contra el libre acceso a las armas de fuego

Una impresionante multitud de centenas de miles de jóvenes y adultos se aglomeraba el sábado en el centro de Washington, al igual que en otras ciudades de Estados Unidos, en reclamo de medidas para controlar el acceso a las armas de fuego

Foto: Agencias

EE UU – Las marchas fueron convocadas y organizadas por jóvenes estudiantes, cansados de los periódicos tiroteos y matanzas en escuelas con armas de fuego, que dejan unos 30.000 muertos a cada año en el país. Multitudes de adultos se sumaron a las manifestaciones, en lo que ya se considera una de las mayores protestas en al menos una generación.

Los oradores más ovacionados en Washington fueron varios de los sobrevivientes de la masacre del mes pasado en un colegio de secundaria en Parkland, Florida, donde 14 estudiantes y tres adultos fueron muertos a balazos.

«Súmense a nosotros o preocúpense, porque los electores van a hablar», dijo Cameron Kasky, sobreviviente de esa matanza.

David Hogg, otro de los sobrevivientes, dijo a la multitud que «podemos y vamos a cambiar este mundo».

«¿Cuántos más deben morir?», se preguntaban en la fría mañana de este sábado incontables pancartas, en referencia a la última matanza de Parkland. «¿Seré yo la próxima?», rezaba el cartel que llevaba una joven en medio de la multitud.

«Libros, no armas», «Protejan a los jóvenes, no a las armas», «¡Ya basta con las armas!», eran algunas de las consignas que se repetían miles de veces en la marea humana que se movilizaba por la Avenida Pensilvania, que une la Casa Blanca con el Capitolio, sede del Congreso.

Formalmente, la «Marcha por Nuestras Vidas» pide la prohibición tanto a la comercialización de rifles de asalto como la venta libre de cargadores para armas semi-automáticas, así como el refuerzo de los controles de antecedentes de las personas interesadas en comprar armas. El actor George Clooney y su esposa Amal donaron medio millón de dólares para el movimiento. Oprah Winfrey y Steven Spielberg también sumaron su apoyo, y el actor Bill Murray comparó las marchas del sábado a las protestas contra la guerra de Vietnam en la década de 1960.

Alcance nacional

Mientras el centro de la capital estadounidense era literalmente inundado por jóvenes, niños y adultos, lo mismo ocurría en casi aproximadamente un centenar de ciudades en todo el país.

Una de las marchas tenía lugar en la localidad de Parkland, en Florida, donde el mes pasado tuvo lugar la matanza en el colegio secundario.

En Nueva York, la marcha incluyó al músico Paul McCartney, quien caminaba en medio de la multitud.

«Uno de mis mejores amigos fue víctima de violencia con arma de fuego cerca de aquí», dijo McCartney, en referencia al asesinato a balazos de John Lennon, en 1980.

También se realizaban enormes marchas en Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Dallas, Houston, Miami, Minneapolis, Nashville y Seattle, entre muchas otras.

Reacciones

«Michelle y yo estamos muy inspirados por todos los jóvenes que hicieron que las marchas de hoy ocurrieran», escribió Obama, quien durante su gobierno pidió un cambio en la legislación sobre las armas. «Sigan así. Ustedes nos están llevando adelante. Nada puede interponerse en el camino de millones de voces que piden un cambio».

Michelle and I are so inspired by all the young people who made today’s marches happen. Keep at it. You’re leading us forward. Nothing can stand in the way of millions of voices calling for change. — Barack Obama (@BarackObama) March 24, 2018

«Hoy muchos están ejercitando de manera pacífica su derecho a la #1A al marchar por una prohibición de armas. Muchos apoyan la prohibición de armas. Muchos otros lo ven como una infracción a #2A que no prevendrá tiroteos», escribió Rubio refiriéndose a las Primera y Segunda Enmiendas.

Today many are peacefully exercising their #1A right to march for gun ban. Many support gun ban. But many others see it as infringement of #2A that won’t prevent shootings. Protest is good way of making a point,but making a change will require both sides finding common ground — Marco Rubio (@marcorubio) March 24, 2018

Dwayne Jonson, el actor conocido como ‘La Roca’, dijo que «solo hay una manera de asegurarse de que la mala historia no se repita».

«Cuando se trata de nuestros niños, todas las apuestas se cancelan y la responsabilidad recae en nosotros, los adultos y los congresistas, para escuchar y hacer. Un día muy fuerte», tuiteó el actor.

I’ll always stand for open dialogue and action – it’s the only way to ensure bad history doesn’t repeat itself. When it comes to protecting our children, all bets are off and the responsibility lies with us adults and lawmakers to listen and do. Very strong day. #MarchForOurLives pic.twitter.com/4gJ0QKdMYw — Dwayne Johnson (@TheRock) March 24, 2018

