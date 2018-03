José Guerra advierte que no habrá suficientes billetes nuevos en la calle

Más de 15.000 millones de piezas deberán ser sustituidas en dos meses. Guerra advierte que esto podría agravar la escasez de efectivo por la demonetización de los billetes actuales y la poca disponibilidad de los nuevos

Caracas – La transición monetaria que experimentará Venezuela podría reeditar la experiencia de 2008, cuando la familia de billetes del bolívar fuerte cohabitó con el antiguo cono monetario durante al menos un año.

Y es que no había suficiente cantidad de piezas para desmonetizar todo el cono anterior en apenas días o semanas. Incluso en ese momento, no había hiperinflación ni problemas ni emisión inorgánica excesiva del Banco Central.

Hoy la realidad es totalmente diferente. José Guerra, economista y miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional (AN), indicó que hay muy poco tiempo para que dejen de circular los actuales billetes y los nuevos del ‘bolívar soberano’.

“El principal problema con este anuncio es que llegará junio y no tendremos ni los billetes viejos ni los nuevos porque el proceso no será algo que pueda hacerse de la noche a la mañana. No tendremos suficientes billetes en la calle”, acotó.

La realidad es que en el país existen 15.555 millones de billetes en circulación y, según señala Guerra, es imposible todas esas piezas por las nuevas en apenas dos meses.

Por ello, el diputado advierte que a este ritmo “no tendremos billetes en la calle”.