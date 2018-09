Venezolano sufrió agresión en Perú tras subir a un transporte público

Un venezolano residenciado en Perú sufrió la agresión por parte del cobrador de un autobús mientras intentaba vender dulces.

Foto:Agencia

Perú -El hecho se llevó a cabo en un medio de transporte que cubre la ruta San Bartolo San Miguel. Angel Argenís Contreras Rondón de nacionalidad venezolana, fue atacado por el cobrador de la empresa ETGUSICSA, identificado como Gary Jhonsyomar Romero Ramírez.

“El cobrador agarró un cuchillo. Él está encerrado arriba, el chofer ve cuando agarra el cuchillo y abre la puerta, me corta a mi que estoy más cerca. El chofer cuando vio que me cortó, ahí mismo arrancó. Yo me tape la herida mientras que salgo corriendo para bajarlo de la camioneta”.

Todo sucedió, cuando el venezolano se montó en la unidad de transporte a vender su mercancía, al cobrador no le gustó y sacó un cuchillo de cocina, lo bajó ha insultos y además le cortó la cara.

Los cuerpos de seguridad se llevaron detenido al chofer quien se encuentra bajo investigación. Mientras que Angel Contreras fue trasladado a un hospital cercano y tiene doce puntos en el rostro.