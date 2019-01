Unos 11.000 venezolanos deben tramitar residencia en Perú tras vencer el permiso temporal

La crisis humanitaria y política en Venezuela ha provocado el ingreso de 650.000 venezolanos en Perú, en los últimos dos años, motivo por el cual el Gobierno peruano implementó el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) para darles autorización para trabajar, estudiar y tener acceso a la salud pública durante un año.

De acuerdo con Migraciones, más de 15.000 venezolanos, cuyo PTP caducó, han presentado sus solicitudes para optar a la residencia en Perú y 9.000 ya han recibido sus documentos de extranjería.

En ese sentido, Migraciones hizo un llamado a los venezolanos en Perú para cumplir con este trámite dado que 11.000 PTP vencerán en enero, febrero y marzo próximos, motivo por el cual quedarán en condición migratoria irregular, según una nota de prensa.

Hasta el pasado 31 de diciembre de 2018, la fecha límite para iniciar el trámite del PTP, más de 495.000 venezolanos realizaron las gestiones para acogerse a este permiso.

Los requisitos para solicitar la condición de residente extranjero en Perú, por el plazo de un año prorrogable, son no haberse ausentado del país por más de 183 días consecutivos o alternados desde su última salida como beneficiario del PTP, dentro de un periodo de 365 días, sin la autorización de Migraciones.

Asimismo, no tener antecedentes penales, judiciales ni policiales, nacionales o internacionales, o alertas registradas en el sistema de la Policía Internacional (Interpol).

Además, no haber sido sancionado con la salida obligatoria del país, no representar una amenaza para la seguridad interna, no ser prófugo de la justicia o contar con documentación falsa, entre otras.

También deberá informar a Migraciones de las actividades que ha realizado en Perú durante la vigencia del PTP otorgado, aportando la documentación de sustento, y actualizar su información personal.

El Gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra, ha llamado en consulta a su encargada de Negocios en Venezuela, tras la asunción de Nicolás Maduro a un segundo período gubernamental, que Lima no reconoce como legítimo.

Además, el Ejecutivo peruano ha ordenado el impedimento de ingreso al país a Maduro y un centenar de dirigentes y allegados al gobierno venezolano, como medida de presión.

Con información de EFE.