Un estudiante muerto y tres heridos en Universidad de Texas (Foto+Video)

Un estudiante de la Universidad de Texas (UT) apuñaló a cuatro personas y causó la muerte de un estudiante griego que cursaba el primer año en el centro de educación superior

Foto: Agencias

Texas-El jefe de la Policía de la UT, David Carter, identificó en una rueda de prensa al sospechoso del ataque como Kendrex J. White, un alumno afrodescendiente de 21 años de la UT, que cursaba Biología en la UT.

White fue encontrado en la escena del crimen portando un cuchillo de caza estilo Bowie, dijo la policía.

El crimen ocurrió alrededor de las 13H30 hora local (18H30 GMT) en el área del gimnasio del campus universitario, zona en la que el estudiante propinó diversas puñaladas a cuatro alumnos de la UT.

A falta de confirmación de fuentes oficiales, un estudiante de Ingeniería Mecánica que se encontraba a escasos metros del lugar de los hechos indicó que el estudiante fallecido estaba en su primer año de universidad y era de origen griego.

En respuesta al incidente el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, señaló que su oficina ofreció todos los recursos estatales disponibles para ayudar a las personas afectadas y dijo que sus plegarias iban dirigidas a ellas.

Stabbing here on UT campus. Please be safe yall. pic.twitter.com/zZG7hz6MIm

— Tarzan (@richhomie_qu4d) May 1, 2017