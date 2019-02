Trump se queja con la OPEP por los altos precios del petróleo

“Los precios del petróleo están subiendo demasiado”, escribió el presidente estadounidense en Twiitter, tras un repunte de los precios del crudo registrados a finales de enero.

EUA- El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, se quejó este lunes de los precios altos del petróleo e instó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a “relajarse y calmarse”.

“Los precios del petróleo están subiendo demasiado. OPEP, por favor, relájese y cálmese. El mundo no puede experimentar una subida de precios. ¡Frágil!”, escribió el mandatario estadounidense en Twitter.

Los precios del petróleo se dispararon este lunes, sin embargo tras las declaraciones de Trump el crudo comenzó a experimentar un descenso.

Además, el pasado 30 de enero los precios del crudo subieron más de un 2 por ciento luego de las sanciones impuestas por EE.UU. contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike – fragile!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2019