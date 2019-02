El presidente estadounidense no descartó enviar 5.000 soldados a Colombia Trump dice que tiene “un plan B, C y D” para Venezuela si Maduro no se va

Agencia

El mandatario de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que tiene “un plan B, C y D” para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder EE.UU -El mandatario de EE.UU., Donald Trump, aseguró este miércoles que tiene “un plan B, C y D” para Venezuela en caso de que Nicolás Maduro no abandone el poder y dé el relevo al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, quien tomó juramento como presidente interino del país suramericano. En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca, Trump fue preguntado sobre si tiene un plan B en caso de que Maduro se quedé en el poder, a lo que el mandatario respondió: “Siempre tengo un plan B, C y D. Yo probablemente tendré más flexibilidad que cualquier hombre en este puesto”. El presidente estadounidense no descartó enviar 5.000 soldados a Colombia para atajar la situación en Venezuela y, al ser preguntado al respecto se limitó a decir: “ya veremos”. También aseguró que su estrategia en Venezuela tiene “un apoyo tremendo” en todo el mundo, y elogió a Guaidó al asegurar que es “muy valiente”. “Tenemos un apoyo tremendo en toda Suramérica y en todo el mundo”, destacó Trump al recibir en el Despacho Oval a su homólogo de Colombia, Iván Duque. EFE

NOTICIAS SUGERIDAS