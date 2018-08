Estalla la violencia en Zimbabwe tras victoria de partido gobernante

Estas elecciones estaban consideradas como un punto de inflexión para Zimbabue, después de años de opresión política y una mala situación económica



Zimbabwe – Tras conocerse la victoria del partido gobernante de Zimbabwe en el Parlamento, partidarios de la oposición salieron hoy a las calles de Harare para protestar contra la Comisión Electoral, a la que acusan de manipular los resultados, sin embargo fueron reprimidos por las fuerzas del orden.

Los manifestantes colocaron barricadas con neumáticos y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad, por lo que fueron reprimidos y tres personas murieron una de ellas al recibir un disparo de bala que habrían realizados los militares en el centro de Harare.

Imágenes difundidas por la televisión NCA muestran a soldados saliendo de carros blindados en las calles de la capital para dispersar a seguidores del Movimiento por el Cambio Democrático (MDC), el partido que encabeza el opositor Nelson Chamisa y que ha denunciado un fraude electoral.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente saliente, Emmerson Mnangagwa, quien espera ser reelecto en los comicios generales, llamó a mantener la calma y evitar los actos de provocación, además pidió demostrar paciencia y madurez, tras los primeros actos de violencia postelectoral.

At this crucial time, I call on everyone to desist from provocative declarations and statements. We must all demonstrate patience and maturity, and act in a way that puts our people and their safety first. Now is the time for responsibility and above all, peace

