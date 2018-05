Tormenta tropical Alberto es esperada en Norteamérica y en el Golfo de México

La información fue dada a través de Twitter por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NAOO, por sus sigla en inglés)

Foto: Agencias

México – Lo que será la primera tormenta tropical de la temporada de verano (sobre todo sentida en Norteamérica y el Caribe) que lleva por nombre Alberto, continúa su avance hacia el norte, siendo pronosticada a llegar en poco al Golfo de México.

Esta información es entregada por el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NAOO, por sus sigla en inglés), quien en su más reciente reporte informa que durante el desplazamiento de Alberto, se producirán lluvias fuertes sobre el oeste de Cuba y del estado norteamericano Florida. Estas condiciones se mantendrá durante este fin de semana.

Este fenómeno meteorológico producirá vientos sostenidos de 39 millas por hora (54.7177 kilómetros por hora).

