Tiroteo en una iglesia de Tennessee dejó un muerto y seis heridos (Fotos+Videos)

EE UU-Una persona murió y otras seis resultaron heridas este domingo durante un tiroteo dentro de una iglesia en la ciudad estadounidense de Nashville, EE UU, según informó la Policía Metropolitana.

La fallecida es una mujer que fue alcanzada por los disparos cuando se encontraba en el estacionamiento de la iglesia.

La mayoría de los heridos son mayores de 60 años y entre ellos se encuentra el pastor de la iglesia, que recibió un disparo en el pecho y fue trasladado a un hospital.

Los disparos se han producido en el barrio de Antioch de la capital del estado de Tennessee y la Policía ha confirmado que al menos ocho personas han sido alcanzadas durante el tiroteo y una de ellas habría muerto.

Por el momento se desconocen las causas y los responsables del ataque, según ha informado la cadena de televisión local WKRN.

MORE: Here's a picture from the scene of this shooting at Burnette Chapel Church Of Christ. At least 6 people shot. @WKRN pic.twitter.com/sbzmEXKcN8 — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) September 24, 2017

#UPDATE: Metro Fire reports 8 wounded church goers shot at Burnette Chapel Church of Christ; shooter among wounded. @WKRN pic.twitter.com/C36HlWhLgK — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) September 24, 2017

Reported shooting at Burnette Chapel Church of Christ on Pin Hook Rd. in Antioch. pic.twitter.com/Gyak0jEDRZ — FoxNashville (@FOXNashville) September 24, 2017