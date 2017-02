Suspenden en Nueva York proyecto artístico anti-Trump por altercados

El proyecto «He Will Not Divide US» (Él no nos va a dividir) fue lanzado el 20 de enero, día de la investidura de Donald Trump como presidente estadounidense por LaBeouf y otros dos artistas

Foto: Referencial

La instalación de video del actor Shia LaBeouf que debía servir de foro de expresión anti-Trump durante toda su gestión fue suspendida por el museo de Nueva York que la acogía por los niveles de violencia que genera.

«La instalación presentaba un riesgo serio y permanente para el museo, sus visitantes, su personal, los vecinos y los comercios cercanos», indicó el viernes en un comunicado el Museum of the Moving Image, ubicado en el distrito de Queens.

El proyecto «He Will Not Divide US» (Él no nos va a dividir) fue lanzado el 20 de enero, día de la investidura de Donald Trump como presidente estadounidense por LaBeouf y otros dos artistas.

Consistía en una cámara con un micrófono, fijada a una de las paredes exteriores del museo. El público era invitado a pronunciar las palabras “Él no nos va a dividir” ante el objetivo, durante los cuatro años de gestión de Trump.

Las imágenes eran transmitidas en vivo y de forma continua en el sitio web dedicado al proyecto.

«La instalación comenzó de una forma constructiva, pero las cosas se fueron deteriorando después de que uno de los artistas fue detenido en el lugar de la instalación», dijo el museo.

LaBeouf fue arrestado a finales de enero después de un altercado en el lugar. Según la policía, el actor habría agarrado a un hombre por la bufanda y lo habría tirado al suelo, sin aclarar el motivo del incidente.

«La instalación se convirtió en un polvorín de violencia y se desvió de su propósito original», consideró el museo.

Desde la inauguración del proyecto, «ha habido decenas de amenazas de violencia y numerosas detenciones, hasta el punto de que la policía considera que es necesario mantener una presencia en el sitio las 24 horas, los siete días de la semana», sostuvo la dirección de la institución.

Las imágenes de video archivadas en la página web del proyecto no muestran escenas de violencia.

Pero lo que sí se puede apreciar, en varias oportunidades, es personas con actitudes agresivas hacia los simpatizantes de la izquierda y hacia LaBeouf.

El colectivo de artistas reaccionó mal a la interrupción de la instalación, publicando en su página web el mensaje: «El museo nos abandonó».