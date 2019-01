Autoridades de Rusia esperan un pronunciamiento oficial de EE.UU. sobre envío de tropas a Colombia

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, declaró que su país espera un pronunciamiento “oficial” del Gobierno de Estados Unidos, sobre el posible despliegue militar en Colombia, informó Sputnik.

A través de su página en la red social Facebook, la diplomática publicó una foto de la rueda de prensa del asesor de Seguridad Nacional de EEUU, John Bolton, donde se observó la oración, “5.000 soldados en Colombia”.

“El canal de televisión NBC informó, citando a tres altos cargos del Pentágono, que el comando militar de Estados Unidos no envía tropas a Colombia ni a Venezuela. Como siempre, no recibimos ninguna aclaración oficial por parte de Washington, aunque no perdemos la esperanza”, comentó Zajárova.

La portavoz rusa también expresó que la “desestabilización” en Venezuela se está generando desde Colombia.

Foto: Agencia