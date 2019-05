Reportan un muerto y dos herido tras tiroteo en el Trump Tower Resort de Miami EE.UU.

Al menos dos personas resultaron herida y otra falleció durante un tiroteo registrado este domingo, en el hotel Trump Tower Resort de la ciudad de Miami, estado de Florida en Estados Unidos (EE UU).

Tras el hecho los efectivos del cuerpo policial del estado, se desplegaron por las instalaciones del hotel para evacuar a los huéspedes hacia la playa.

BREAKING NOW: A massive scene in Sunny Isles near Trump International.

Authorities say at least one person is dead after shots ring out.

Homicide detectives are working the investigation, we are working to learn more from the scene @wsvn pic.twitter.com/l5CP30MBks

