Reino Unido puede revocar el Brexit unilateralmente, según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El Tribunal de Justicia Europeo ha dictaminado este lunes que Reino Unido puede revocar el Brexit sin el consentimiento de los demás Estados miembros de la UE. El órgano judicial determina que puede hacerse sin modificar los términos de la pertenencia de Londres al bloque.

“Reino Unido es libre de revocar unilateralmente la notificación de su intención de retirarse de la UE”, reza el fallo del tribunal, publicado un día antes de que el Parlamento británico vote sobre el acuerdo del Brexit acordado con la UE por la primera ministra Theresa May.

“Cuando un Estado miembro ha notificado al Consejo Europeo su intención de retirarse de la Unión Europea, como ha hecho Reino Unido, ese estado miembro es libre de revocar unilateralmente esa notificación”, explica la decisión judicial.

Al hacerlo, el Estado respectivo “refleja una decisión soberana de mantener su estatus de Estado miembro de la Unión Europea”, añade.

Esta posibilidad sigue vigente “siempre que no haya entrado en vigor un acuerdo de retirada logrado entre la UE y ese estado miembro” o, si no se ha alcanzado un acuerdo de ese tipo, “durante el período de dos años a partir de la fecha de notificación de la intención de retirarse de la UE”, precisa la corte.

“Una manera de salir de este lío”

Este fallo aumenta las esperanzas de los opositores británicos al Brexit sobre un posible referéndum que impida la salida del país de la UE, programada para el 29 de marzo de 2019.

Alyn Smith, diputado del Parlamento Europeo por el Partido Nacional Escocés, opinó que “la decisión de hoy envía a los parlamentarios de Reino Unido antes de la votación de mañana el mensaje claro de que hay una manera de salir de este lío”, recoge Reuters.

“Una luz al final del túnel para la economía, para los empleos y para la posición de Reino Unido en el escenario mundial. Ahora le toca a Reino Unido”, aseguró el político, agregando que, si Londres decide cambiar de opinión sobre el Brexit, la parte europea debería “hacer todo lo posible para darle la bienvenida a Reino Unido con los brazos abiertos”.

#ECJ: UK is free to unilaterally revoke the notification of its intention to withdraw from the EU – Case C-621/18 Wightman #Brexit pic.twitter.com/KUOI2eQ48C

— EU Court of Justice (@EUCourtPress) December 10, 2018