Referéndum en Cataluña dejó más de 700 heridos tras enfrentamientos

El Ministerio del Interior anunció en su cuenta Twitter que tres personas, una de ellas menor de edad, han sido detenidas por delitos de desobediencia y atentado a agente de la autoridad

Foto: Agencias

España-El Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña elevó a 761 el número de heridos durante la jornada del referéndum que se celebraron este domingo.

A través de Twitter, El líder laborista británico, Jeremy Corbyn, pide a la primera ministra, Theresa May, que hable directamente con el presidente español Mariano Rajoy para «acabar con la violencia policial en Cataluña y encontrar una solución política a esta crisis constitucional».

I urge @Theresa_May to appeal directly to Rajoy to end police violence in Catalonia & find political solution to this constitutional crisis.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 1, 2017