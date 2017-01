El Papa Francisco ratificó el papel de la mediación del Vaticano en los intentos de acercamiento entre el Gobierno y la oposición venezolana

El Vaticano- El Sumo Pontífice se refirió a la «maquinaria diplomática del Vaticano» en su labor de acercamiento en países como Venezuela y reiteró la acción de la Iglesia como mediador y no como intermediario.

«Hay un principio, que para mí es claro, que es el que tiene que regir en toda la acción pastoral pero también en la diplomacia vaticana: mediadores, no intermediarios. O sea, hacer puentes, y no muros (…) que no son para él, son para que caminen los otros», expresó.

«La diplomacia vaticana tiene que ser mediadora, no intermediaria», así lo manifestó Francisco en una entrevista que concedió a El País de España a la misma hora que Donald Trump juraba su cargo en Washington y que difundida este sábado.

Mediador Vs. Intermediario

En este sentido, Jorge Mario Bergoglio explicó lo que a su juicio es la diferencia entre el mediador y el intermediario: «El intermediario es el que tiene por ejemplo una oficina de compra y venta de inmuebles, busca quién quiere vender una casa y quién quiere comprar una casa, se ponen de acuerdo, cobra la comisión, hizo un buen servicio, pero gana siempre algo, y tiene derecho porque es su trabajo. El mediador es aquel que se pone al servicio de las partes y hace que ganen las partes aunque él pierda».

«El mediador hace puentes, que no son para él, son para que caminen los otros. Y no cobra peaje. Hizo el puente y se fue. Para mí esa es la imagen de la diplomacia vaticana. Mediadores y no intermediarios. Hacedores de puentes», dijo.

Asimismo, a la interrogante sobre si teme que la imagen del Vaticano se resienta ante posibles críticas a la mediación entre las partes enfrentadas en Venezuela, expresó que pide «al Señor la gracia de no tomar ninguna medida por imagen; sino por honestidad, por servicio». «Esos son los criterios», agregó.