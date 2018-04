La Justicia alemana deja en libertad a Puigdemont y descarta el delito de rebelión

El expresidente de España Carles Puigdemont salió en libertad este jueves tras conocerse que la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein descartó el delito de rebelión que le imputa el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a Puigdemont

Foto: Agencias

España-Puigdemon salió en libertad bajo fianza de 75.000 euros mientras estudia la entrega por el otro delito por el que se le requiere, el de malversación de fondos.

Según explica el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera que la imputación del delito de rebelión es «inadmisible», pero cree que sí puede ser aceptado el de corrupción, como malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue su curso.

«Los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí».

Según apunta el tribunal, «por motivos jurídicos» no puede aceptarse una extradición por rebelión de acuerdo con el Código Penal español, ya que «los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí». A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de «alta traición», no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la «violencia».

Una portavoz del tribunal alemán ha aclarado que en ningún caso Puigdemont podrá ser juzgado en España por el delito de rebelión, que queda apartado de la extradición, pero que eso no excluye que el expresidente catalán pueda ser entregado por malversación de fondos. Otro de los posibles escenarios que abre la decisión del tribunal alemán es la retirada de la euroorden.

Por otro lado, tanto funcionarios de la cárcel de Neunünster como la propia defensa de Carles Puigdemont han aclarado que el expresident no abandonará hoy la prisión. Su libertad no se producirá hasta que no se deposite la fianza. La presión alemana no prevé la salida del centro hasta antes de este viernes a las 7:00 horas de la mañana.