Presidente del Congreso de Perú pedirá que se niegue entrada de Maduro a su país

El presidente del Congreso, Luis Galarreta, anunció ayer que pedirá al presidente Pedro Pablo Kuczynski que no permita el ingreso del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas

Foto: Angencia

Perú- El presidente del Congreso, Luis Galarreta, informó ayer que solicitará al presidente Pedro Pablo Kuczynski que no le consienta el ingreso del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la Cumbre de las Américas, evento internacional en el cual el Perú será anfitrión, publica El Correo.

«El asesino de Maduro no puede venir a la Cumbre de las Américas, no puede venir como si no pasara nada en Venezuela, no puede venir como si no respetase la vida de los ciudadanos que han matado», mantuvo mediante su alocución en la ceremonia de honores al opositor chavista y exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

Tomar posición

De tal manera, Galarreta expresó al Gobierno a tomar un enfoque «absolutamente clara» sobre la presencia de Maduro en Perú, igualmente de que se rompan las relaciones con Venezuela.

«Igualmente como se requirió que se vaya el embajador de Venezuela. También le pedimos al Ejecutivo que marque una posición, puesto que no podemos seguir manteniendo una relación con un gobernante que viola todos los tipos de derecho», pronunció.

Galarreta reveló que dos días antes de la Cumbre de las Américas, tendrá una reunión con sus pares de la región para fijar una posición sobre la posible participación de Nicolás Maduro.

Asimismo, el Parlamento entregó la Medalla de Honor en el grado de Comendador a Antonio Ledezma, debido a su trayectoria política y defensa de la democracia contra el régimen de Nicolás Maduro. Durante su disertación, Ledezma contó la situación que viene atravesando su país.

Falta de medicamentos

«No solo hay masacres como la de Óscar Pérez, también hay personas que están muriendo por desnutrición. Es muy desgarrador ver personas que mueren por no tener documentos, pero mucho más los relatos de los hermanos que dicen que sus familiares han fallecido en medio de gritos por no tener un medicamento para curar sus enfermedades», refirió.

También, señaló que el presidente Maduro violenta la libertad de expresión, ya que su régimen maneja todas las cadenas de radio y televisión.

«Los medios opositores han sido clausurados, hay un control social y no solucionan la crisis humanitaria», marcó.