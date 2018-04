Policía detiene al conductor de furgoneta que arrolló a personas en Toronto

Un testigo declaró a los medios locales que había visto en la acera donde se produjo el atropello los cuerpos cubiertos de cuatro personas

Toronto – La policía de Toronto detuvo al conductor de la furgoneta que hoy arrolló a un grupo de personas en el norte de la ciudad y que posteriormente se dio a la fuga.

La policía no ha proporcionado información sobre el conductor, que fue detenido 30 minutos después de que se produjese el incidente, cuyas causas no se han aclarado.

Las autoridades canadienses tampoco han proporcionado información sobre el número exacto de víctimas o su condición, pero la radiotelevisión pública canadiense dijo que varias de las víctimas no tenían señales vitales.

Inicialmente la policía de Toronto dijo que la furgoneta había arrollado a entre ocho y diez personas antes de darse a la fuga.

Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, mostraban a al menos una persona atendida en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau expresó en Ottawa su consternación por el atropello y dijo que en las próximas horas podrá compartir más información sobre lo sucedido.

El incidente coincide con la celebración en Toronto de la cumbre de ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Alemania, Canadá, EEUU, Francia, el Reino Unido, Italia y Japón) que está tratando, entre otros temas, sobre el combate al terrorismo y contra el extremismo yihadista.

