El Parlamento británico vota el Acuerdo del Brexit por tercera vez

El proyecto de Acuerdo de Retirada negociado por la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea (UE), contundentemente rechazado por la Cámara de los Comunes en dos ocasiones, vuelve a someterse a votación en Westminster este viernes.

La única novedad que presenta este intento –valorada en todo caso como suficiente para repetir la votación, a criterio del presidente de la Cámara baja, John Bercow– es que solo se decidirá sobre la primera parte del texto, la que atañe al Acuerdo de Retirada propiamente, dejando en suspenso la segunda parte –una declaración política complementaria sobre la futura relación entre los dos bloques–, que de momento puede esperar a una negociación posterior, durante el periodo de transición, que se activaría tras la desconexión y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2020.

Today in the Commons, MPs will debate and vote on the #WithdrawalAgreement negotiated with the European Union.

More information, including the amendments tabled for today's debate, in the #OrderPaper: https://t.co/MepzL1qKNB pic.twitter.com/tMQfXQosCN

— UK House of Commons (@HouseofCommons) March 29, 2019