Otras dos mujeres denuncian abusos de Óscar Arias, expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz

Nuevos testimonios de abusos sexuales se suman a la demanda judicial de violación interpuesta este lunes por una mujer contra el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias, de 78 años.

Costa Rica -Nuevos testimonios de abusos sexuales se suman a la demanda judicial de violación interpuesta este lunes por una mujer contra el expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias, de 78 años. Dos mujeres han afirmado este martes haber sufrido abusos sexuales por parte de Arias: la periodista costarricense Nono Antillón, que escribe de su caso en el diario La Nación, y Emma Daly, directora de comunicaciones de la organización Human Rights Watch, que cuenta el suyo en The Washington Post.

Arias es conocido por su protagonismo en la pacificación de Centroamérica en la década de los ochenta. Este lunes fue acusado de violación por una activista en asuntos de desarme nuclear. La demanda judicial fue interpuesta por la mujer, una médica de 35 años, ante la Fiscalía Adjunta de Género del Ministerio Público costarricense, según ha adelantado el semanario Universidad, que reconstruye el caso con la versión de la mujer y de otras personas que conocieron su relato desde el 1 de diciembre del 2014, año en el que se produjeron los supuestos abusos.

Arias, que presidió Costa Rica en dos períodos distintos (1986-1990 y 2006-2010) y fue galardonado por sus gestiones para la paz en los conflictos centroamericanos de los ochenta, fue consultado por el semanario antes de la publicación y declinó, a través de su abogado, referirse al caso. Ya este lunes, horas después de que Universidad publicase la noticia, ha negado los cargos en un escueto comunicado. “Rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona (…) Siendo que, según se informa, existe una denuncia formulada en mi contra, ejerceré mi defensa ante los tribunales de justicia y no realizaré más comentarios públicos sobre este tema”.

En la denuncia del lunes, la médico de 35 años describe cómo Arias se aprovechó de una visita que ella le hizo a su casa, como representante de la filial de una ONG internacional que lucha contra las armas nucleares. Al despedirse la besó, le tocó los senos, le metió la mano bajo la ropa y le introdujo los dedos en la vagina, según el relato de la joven, hija de una exdiputada cercana al que fuera presidente. La denunciante relata que ese mismo día acudió a reuniones en el Congreso y contó lo ocurrido a una diputada y a un asesor legislativo, que la habían notado alterada. También lo relató posteriormente a su novio y después a personas de la ONG en la que trabajaba y a otros activistas de la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN, por las siglas en inglés). Entre ellas estaba la Nobel de la Paz sueca Beatrice Fihn, quien confirmó al semanario que en 2017 supo de ese caso y le recomendó que presentara una denuncia.