Venezuela fue tema central en la ONU, en Nueva York y en Ginebra

Estados Unidos llamó el lunes a la comunidad internacional a ahogar financieramente al gobierno de Venezuela y aseguró que el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, es “un ladrón” y “un narcotraficante”.

El gobierno de Nicolás Maduro “está cometiendo un crimen moral contra el pueblo” y atenta contra “la paz y la seguridad regional”, dijo la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, en la reunión que convocó en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La embajadora dijo que Cabello estuvo involucrado “directamente” en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa, y que utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y “eliminar la competencia”, acusaciones que el gbierno de EE.UU. sigue haciendo contra el actual presidente de la Asamblea nacional Constituyente, sis aportar ninguna prueba, ni simple, ni concluyente.

La diplomática también aseguró que: “La visión perversa de Hugo Chávez de un paraíso socialista en Venezuela se ha transformado en un narcoestado criminal que está robando al pueblo venezolano a ciegas”.

La tensión entre Washington y Caracas subió este fin de semana luego de que el New York Times informó que diplomáticos estadounidenses se reunieron varias veces en secreto con militares venezolanos que planificaban un golpe contra Maduro.

Las reuniones han incluido a un excomandante militar venezolano que figura en la lista de sancionados por el gobierno estadounidense, según el diario.

Pero Estados Unidos no ha otorgado ningún apoyo material a los disidentes pese a sus pedidos, y los planes de un golpe se fueron a pique tras el reciente arresto de decenas de militares rebeldes, aseguró el NYT.

Ademas, hoy lunes 10 de septiembre, Marshall Billingslea, secretario adjunto de financiación terrorista en el Departamento del Tesoro estadounidense, dijo que “la corrupción rapaz” del presidente Maduro, su esposa Celia Flores y la cúpula de gobierno “ha empobrecido a millones” de venezolanos.

Urgió a los países de la ONU que no permitan que los funcionarios venezolanos corruptos utilicen sus sistemas financieros.

También pidió que sus instituciones financieras no presten dinero a Venezuela. “Solo será robado”, aseguró

Bachelet en su primer acto como Comisionada

La alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo hoy que se han seguido recibiendo desde el pasado junio informaciones sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela, reseña la agencia Efe.

En su primer discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la nueva alta comisionada dijo que en el mismo periodo continuaron las denuncias de detenciones arbitrarias, maltratos y restricciones a la libertad de expresión en ese país.

“El gobierno no ha mostrado apertura para una rendición de cuentas genuina”, sostuvo, en referencia a las violaciones de los derechos humanos que documentó la ONU durante las protestas masivas de 2017.

Bachelet, quien asumió el puesto de alta comisionada la semana pasada, dijo que el éxodo de venezolanos demuestra la importancia de proteger los derechos humanos en toda circunstancia y, en este caso particular, de ayudar a los países que los están recibiendo.

“Se han seguido recibiendo desde el junio información sobre casos de muertes relacionadas con la malnutrición y enfermedades que se pueden prevenir en Venezuela”, dice parte del texto. Sin embargo; en su discurso ante los diplomáticos no hizo mención a esta parte del comunicado.

Cifró en 2,3 millones el número de personas que han huido del país hasta el pasado 1 de julio, lo que equivale al 7 % de la población total.

“Es urgente ayudar a los Estados de acogida a resolver los numerosos problemas que provocan estos movimientos”, expresó además de revelar la alarmante cifra de 2.300.000 de venezolanos que habían salido del país “la falta de alimentos y de acceso a medicinas esenciales, atención médica, la inseguridad y la persecución política”.

Mencionó que este movimiento no está decayendo, sino que por el contrario se está “acelerando”, con 800 venezolanos que están entrando a diario a Brasil.

Asimismo, mencionó que 4.000 venezolanos llegaron a Ecuador cada día en la primera semana de agosto, y que hubo 50.000 llegados a Colombia en un periodo de tres semanas en julio.

Jorge Arreaza se reunió con Bachelet

Jorge Arreaza, quien es el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, comunicó mediante su cuenta en Twitter, que sostuvo un encuentro con Michelle Bachelet, la Alta Comisio

nada de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

A través de este tuit, Jorge Arreaza, afirmó que este encuentro con Bachelet permitirá ir hacia una nueva etapa de cooperación, entre Venezuela y esa instancia internacional.



Hacia una nueva etapa de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionadapic.twitter.com/wE74mCMAsw Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza mantiene cordial encuentro con la Alta Comisionada para los Derechos Humanos @mbachelet Hacia una nueva etapa de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la Oficina de la Alta Comisionada #VenezuelaLiderEnDDHH

Por otro lado, el canciller Arreza en su participación en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que inauguró la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, negó hoy que el país haya generado refugiados en masa y sostuvo que las centenas de miles de personas que han huido del país lo han hecho por razones exclusivamente económicas.

“Un refugiado es un perseguido o su vida corre peligro si regresa a su país. En Venezuela no hay refugiados, tal vez alguno es perseguido por alguna mafia, pero que haya miles, no. No hay persecución por el Estado, en absoluto. Cualquier venezolano que ha salido por razones económicas regresa a su país tranquilamente”, dijo Arreaza a los medios.

El canciller quien realizó una intervención en el marco del 39º Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, denunció y exigió que cese la agresión del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados contra la patria de Bolívar, reseñó AVN.